Diada castellera reivindicativa a les festes de la Mercè

Dos dels castells que s'han carregat a la plaça. Foto: Adrià Costa

Barcelona ha celebrat aquest dimarts la diada castellera de la Mercè a la plaça de Sant Jaume. La jornada ha tingut to reivindicatiu i ha començat un cop acabat el seguici, encapçalat per l'alcalde accidental, Jaume Collboni, i que n o ha comptat amb la participació d'Ada Colau -que és a la cimera climàtica de l'ONU a Nova York- ni del president Quim Torra, que sí que ha fet acte de presència al balcó del consistori durant la diada.Després de viure la primera diada castellera de les festes aquest dimarts, avui les protagonistes a Sant Jaume han estat les colles de la ciutat. Els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, del Poble Sec, de la Sagrada Família, de Sarrià i la Jove de Barcelona han fet els seus castells simultàniament per agilitzar la diada i han arrencat amb castells de vuit, de set i de sis.Els castells de set han dominat la tercera ronda. En particular, la colla de Barcelona -que enguany celebra el 50è aniversari- ha intentat un 4 de 9 amb folre que s'ha ensorrat quan encara no l'havien carregat.Més enllà de la cultura popular, les reivindicacions polítiques també han marcat la jornada castellera. A la plaça, s'han repetit càntics que demanaven l'alliberament dels presos polítics i proclames d'independència. A més, el Jovent Republicà -les joventuts d'ERC- han desplegat una estelada gegant i una pancarta amb la paraula "República" des d'un edifici de la plaça, que han estat retirades al cap de pocs minuts i que s'han exhibit quan les autoritats ja no eren al balcó del consistori.La reivindicació de la plaça ha contrastat amb la voluntat del govern municipal de fer un "parèntesi" en l'actualitat política coincidint amb la Mercè. Aquest ha estat l'argument exposat per Collboni per evitar valoracions sobre les detencions de nou independentistes aquest dilluns, ordenades per l'Audiència Nacional espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor