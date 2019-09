VÍDEO Així va quedar un dels pisos que va escorcollar la Guàrdia Civil a Sabadell

La casa dels pares del noi de Sabadell detingut pic.twitter.com/AF13wIio4t — Mariamontserrat (@MONTSER17383233) September 24, 2019

Spanish paramilitary forces attacking Catalan private homes. If you tolerate this, then your children could be next. pic.twitter.com/5ficvxbEfu — Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp2) September 23, 2019

La Guàrdia Civil va entrar aquest dilluns en quatre domicilis de Sabadell en el marc de l'operació ordenada per l'Audiència Nacional, en què es va detenir una desena de membres dels CDR. La majoria de detencions es van fer a Sabadell, on dels quatre detinguts inicialment dos van quedar en llibertat, però també n'hi va haver en municipis del Vallès Oriental i a Osona.Els agents van accedir per la força a primera hora del matí en els domicilis, remenant l'interior a la recerca de material vinculat amb presumptes activitats terroristes i la tinença de material per a fer explosius. En aquest vídeo es pot veure com va quedar l'interior d'un dels habitatges.Els agents van accedir esbotzant les portes poc abans de les 6.00 hores, quan la gent que hi havia a l'interior de l'habitatge encara dormia, alguns d'ells amb criatures. En les imatges que ha difós la Guàrdia Civil a la xarxa també és veu la insistència i la virulència amb què els agents obren la porta d'accés al pis.

