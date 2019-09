El PSC i En Comú Podem arriben a un acord de govern a Rubí

Des del mes de juliol, el govern municipal de Rubí, format per deu regidors del PSC, ha pogut tirar endavant qüestions cabdals, com ara el cartipàs municipal - amb contrapartides per a la formació que va permetre'n l'aprovació - o l' aprovació inicial dels Pressupostos de 2019 gràcies al vot dels tres regidors d'En Comú Podem Rubí.Aquest acord de governabilitat que ambdues formacions van explicar abans del ple del cartipàs, es traduirà demà al matí en un pacte de govern entre el PSC i En Comú Podem.Tots els detalls d'aquest pacte els donaran a conèixer l'alcaldessa, Ana Maria Martínez; el portaveu socialista, Moisés Rodríguez; la portaveu d'En Comú Podem, Ànnia Garcia i el regidor Andrés Medrano en una roda de premsa demà a les 11h.El pacte s'anunciarà poc més d'un dia abans del ple ordinari del mes de setembre.

