El govern de Colau evita valorar les detencions de nou independentistes

Un operatiu policial desproporcionat ordenat per l'Audiència Nacional amb acusacions gravíssimes que és probable que s'acabi desfent en fase de prova com un terró de sucre. Hem vist massa #Dixan #Pandora i #Piñata com per renunciar a la presumpció d'innocència. — Marc Serra Solé (@MarcSerraSole) September 23, 2019

El govern municipal de Barcelona ha evitat fer cap declaració en relació a les detencions de nou independentistes d'aquest dilluns, dictades per l'Audiència Nacional, que acusa els arrestats de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius i assenyala els CDR com a responsables.L'alcalde accidental de la ciutat, Jaume Collboni, i el tinent d'alcaldia Joan Subirats han comparegut aquest dimarts a l'Ajuntament amb motiu de la festivitat de la Mercè. A diferència de tota la resta de grups municipals, Barcelona en Comú i el PSC no han fet cap referència a l'operatiu de la Guàrdia Civil d'aquest dilluns.El motiu, fer un "parèntesi" en l'actualitat política coincidint amb les festes de la patrona de la ciutat per garantir el respecte a la "pluralitat d'idees", en paraules de Collboni.L'únic membre de l'executiu que fins ara ha trencat el silenci exhibit pel govern municipal ha estat el regidor Marc Serra, que ahir va criticar l'operatiu ordenat per l'Audiència Nacional. "Un operatiu policial desproporcionat ordenat per l'Audiència Nacional amb acusacions gravíssimes que és probable que s'acabi desfent en fase de prova com un terròs de sucre", va publicar aquest dilluns al seu compte de Twitter.L'alcalde accidental sí que ha fet balanç dels actes de les festes i ha celebrat que la Mercè s'hagi desenvolupat en un ambient de "civisme".Collboni també ha valorat positivament haver renovat l'aposta per descentralitzar els actes festius. Enguany s'han celebrat actes del programa a sis districtes de la ciutat i en disset espais diferents. Pel parc de la Ciutadella hi han passat 150.000 persones, pel parc de la Trinitat 15.000, 95.000 han assistit a concerts del BAM i 200.000 als de Mercè Música.El regidor d'ERC a Barcelona Ernest Maragall ha valorat a les detencions de nou independentistes aquest dilluns, en el marc de la investigació de l'Audiència Nacional contra els CDR. "Estem davant una operació per relacionar independència amb violència".Maragall també ha valorat que, quan falten poques setmanes per la publicació de la sentència del judici de l'1-O, Barcelona es prepara per "assumir l'exigència de llibertat".El regidor republicà ha denunciat l'absència del representant de JxCat a l'Ajuntament, Joaquim Forn en presó preventiva i jutjat al Tribunal Suprem. "Per què no pot ser al balcó [del consistori] com els altres regidors?", s'ha preguntat Maragall coincidint amb els actes festius de La Mercè a la capital catalana. "La llibertat està en presó preventiva", ha afirmat Maragall.La regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona María Luz Guilarte ha demanat la dimissió de la portaveu de JxCat al consistori, Elsa Artadi, per la seva participació a la manifestació convocada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) aquest dilluns a la caserna de la Guàrdia Civil de la travessera de Gràcia. Els comitès es van mobilitzar per exigir l'alliberament dels nou independentistes detinguts, després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional acusés els CDR de preparar "actes terroristes amb finalitat secessionista".Guilarte s'ha mostrat fidel al relat de la Fiscalia i s'ha referit als CDR com a "comandos" i ha qualificat d'"espectacle vergonyós" l'assistència d'Artadi a la manifestació i ha considerat que la regidora de JxCat ha quedat "desacreditada" pe exercir el seu càrrec públic.La representant de Ciutadans també ha avançat que al pròxim ple municipal -que es farà el 30 de setembre- el seu grup presentarà una proposta de declaració institucional en defensa del compliment de les lleis i l'acatament de les sentències judicials.La portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya a Barcelona, Elsa Artadi, ha instat l'Ajuntament de Barcelona i en particular l'alcaldessa, Ada Colau, ha liderar la resposta de la ciutat a la "repressió" exercida per l'Estat i en defensa dels "drets i les llibertats".Coincidint amb la festivitat de la Mercè, Artadi ha recordat els presos polítics, i especialment el regidor del seu grup al consistori, Joaquim Forn.Artadi també s'ha referit a les declaracions d'aquest dilluns de la líder de Ciutadans Lorena Roldán, quan es va preguntar si la consigna "apreteu" de Torra als CDR ara fa un any es referia a prémer "el detonador dels explosius". Roldán va fer aquestes declaracions després que la Guàrdia Civil detingués nou independentistes acusats de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius.La portaveu de JxCat ha avisat que el partit estudiarà les "conseqüències" que poden tenir les declaracions de Roldán i també ha criticat que el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, que va publicar una piulada on donava per fet que els independentistes detinguts tenien "bombes". Artadi també ha anunciat que JxCat estudiarà mesures contra la piulada del líder de Vox, Santiago Abascal, en què acusava la diputada psotconvergent al Congrés Laurà Borràs, de donar suport als "terroristes".

