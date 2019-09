VÍDEOS i FOTOS Crema un camió cisterna carregat de gasolina a la C-16 a Terrassa

VÍDEO Evacuen els vehicles de la C-16 com a conseqüència de l'incendi d'un camió de gasolina a #Terrassa; informa @annamiraperich https://t.co/WicFnQGXWV pic.twitter.com/UZ2pgwm2n4 — LaTorre (@torrepalau) September 24, 2019

VÍDEO L'helicòpter de @bomberscat remulla la zona on ha cremat un camió cisterna a la C-16, a #Terrassahttps://t.co/o0pGVJFeJJ pic.twitter.com/qBVdMUjhtQ — LaTorre (@torrepalau) September 24, 2019

⚠️ Línia S1 (Terrassa): servei interromput entre les estacions de Terrassa Rambla i Les Fonts per causes alienes a FGC. Servei de tren llançadora entre Terrassa Rambla i Terrassa Nacions Unides #ServeiFGC #FGC — FGC (@FGC) September 24, 2019

Un camió cisterna crema a la C-16 a Terrassa. Foto: Anna Mira

Espectacular columna de fum, vista des de lluny Foto: Anna Mira

Vista des de lluny del camió cremat Foto: Anna Mira

Efectius dels Bombers i Mossos treballant a la zona Foto: Anna Mira

Un camió cisterna carregat de benzina i gasoil crema a l'autopista C-16 a l'atura de Terrassa. Segons han informat Bombers a, han rebut l'avís a la 13.17 hores d'aquest dimarts. Una alarma d'un bomber fora de servei que s'ha trobat l'accident i ha atès el camioner, que ha sortit il·lès, i ha frenat el pas de vehicles, per evitar que les flames arribessin als turismes.Fins al lloc s'han desplaçat 13 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder d'aigua. Les flames han obligat a tallar l'autopista C-16 en ambdós sentits de la marxa. Una mesura que s'ha estés, posteriorment, a la C-58, també en ambdós sentits. Gairebé una hora després, s'ha reobert, primer en sentit sud, i després, un carril de l'autopista del Vallès, en sentit nord.D'altra banda, s'ha interromput el servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre les estacions Terrassa Rambla i Les Fonts. S'ha donat alternativa per carretera ja que les flames han cremat els vorals de les vies del tren en aquest punt.Les mateixes fonts han detallat que el camió, amb quatre compartiments, en un duia 15.000 litres de gasoil i en un altre 20.000 de benzina. Un d'aquests ha explotat. Per això, s'han pogut sentir un parell d'explosions i una gran bola de foc, seguida d'una columna de fum negre que es pot veure des del sud i des d'altres punts de la ciutat.L'Ajuntament de Terrassa ha activat en alerta el Pla d’Emergències Municipal. S’ha fet per l’activació, en fase d'alerta, del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), que ha comunicat Protecció Civil.La Policia Municipal de Terrassa ha tallat l'accés sud de la ciutat, cosa que impedeix tant l'entrada com la sortida de vehicles per aquest punt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor