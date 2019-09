Rebrotem recull 105.322 euros per als afectats per l'incendi de l'Ebre

La iniciativa solidària Rebrotem, que té per objectiu ajudar els afectats pel gran incendi del passat estiu a la Ribera d'Ebre , les Garrigues i el Segrià ha arribat a col·lectar 105.322 euros a través d'una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo Un total de 1.517 cofinançadors han fet aportacions al llarg dels 80 dies que ha durat la campanya. Els membres de Rebrotem es reuniran les pròximes setmanes amb tècnics, els ajuntaments dels municipis afectats i el Departament d'Agricultura de la Generalitat per establir un plec de condicions per repartir els diners recollits entre els afectats de l'incendi de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià."El plec de condicions es farà amb experts i es farà públic, tot el procés de repartiment dels diners serà completament transparent", ha assegurat Roger Heredia, el portaveu de Rebrotem. Heredia també ha afegit: "Òbviament, rebran més aquells amb més afectació i que són agricultors professionals".A part d'aquests diners, la plataforma també ha obtingut fons d'actes solidaris organitzats per diverses entitats que han anat fent públics a les seves xarxes socials. Aquest tipus d'esdeveniments es continuaran fent durant aquesta tardor, sense anar més lluny, aquest dissabte 28 de setembre se n'organitzen quatre: el festival d'art multidisciplinari "Camí de Cendra" a Flix, la Pedalada Solidària a la Torre de l'Espanyol, la Copa de Futbol Sala de la Ribera d'Ebre i el Mirarock."Estem immensament agraïts a totes les persones que han fet aportacions i a totes aquelles que organitzen actes solidaris. Gràcies a aquestes persones que s'arremanguen amb nosaltres, podem dir que estem rebrotant", ha expressat Heredia.A més, Rebrotem també destinarà una part dels fons recaptats a tasques de reforestació. Ho faran, però, més endavant, ja que els experts recomanen deixar passar uns mesos per veure com els boscos es regeneren per si mateixos. També preveuen destinar recursos a activitats divulgatives de models de vida rural, sostenibilitat, gestió del territori i equilibri territorial.Rebrotem aspira a convertir-se en un espai obert per incentivar el debat per millorar el model agrari de país, la gestió dels boscos, despertar la consciència dels consumidors i lluitar contra el despoblament de la Catalunya rural.

