La sequera i la calor obliguen a avançar la baixada dels ramats al Pallars

Alguns ramaders que tenen els animals a la muntanya de Llessui (el Pallars Sobirà han hagut d'avançar la tornada a casa de vaques i vedells per falta de menjar a la muntanya. Les onades de calor d'aquest estiu i la manca de pluges han fet que la pastura sigui menys que la d'altres temporades. Això ha portat a alguns pagesos a haver d'avançar la baixada dels animals de la muntanya.Normalment els ramaders recullen el bestiar a principis d’octubre, però aquest any molts han avançat la tornada cap a casa fins a tres setmanes abans de l'habitual. Agustí Escur, president de la muntanya de Llessui, ha explicat que aquest imprevist suposarà als pagesos un sobrecost econòmic i de feina.A l’estiu són més de 1.100 vaques i vedells, 4.000 ovelles i 200 eugues les que pasturen en aquests prats. Escur reconeix que al mes de juny, quan van pujar els animals a la muntanya, ja no hi havia l'herba que hi ha habitualment. La meteorologia dels mesos de juliol i agost no ha acompanyat per fer créixer l'herba i ara, la poca que pugui sortir, ja no és bona per alimentar tants animals.Els ramaders recorden haver viscut una situació similar l'any 2012 quan les zones d'alta muntanya van patir els estralls de la sequera i també van haver d'avançar la retirada dels animals de la muntanya, on hi passen quatre mesos.

