​El govern espanyol intentarà exhumar Franco abans de la campanya del 10-N

Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guio siempre la acción del Gobierno. El Supremo avala la exhumación de los restos de Franco y su traslado a El Pardo.



Justicia, memoria y dignidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 24, 2019

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha afirmat que exhumaran Francisco Franco "com abans millor" i, si pot ser, abans de la campanya electoral del 10-N. "Ho farem molt ràpid", ha dit en una atenció als mitjans aquest dimarts després que s'hagi fet pública la decisió del Tribunal Suprem d'avalar l'exhumació i desestimar el recurs de la família del dictador.Calvo ha explicat que l'executiu "posarà en marxa el tram final del procediment", que ja està "molt avançat" per portar-lo al cementiri del Pardo tan bon punt se'ls comuniqui formalment la sentència. La vicepresidenta de l'executiu ha considerat que ni l'església ni el jutjat contenciós-administratiu de Madrid que va suspendre cautelarment la llicència d'obres per treure Franco del mausoleu del Valle de los Caídos i encara no s'ha pronunciat definitivament seran un impediment per "executar" la sentència del Suprem."Amb una sentència d'aquestes característiques el que queda és executar-la", ha reblat. Calvo ha dit que l'executiu espanyol està "molt satisfet". El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha dit en una piulada a Twitter que és "una gran victòria de la democràcia".

