On eren i on són els protagonistes del referèndum?

Jordi Turull, en la sessió inaugural del Congrés d'aquesta legislatura. Foto: Junts per Catalunya

L'exconseller de la Presidència i exportaveu del Govern va comparèixer diverses vegades durant la votació i va ser l'encarregat d'explicar el sistema de cens universal . Va arribar al Govern el juliol previ a la votació i en tot moment es va arrenglerar amb Puigdemont. Com Romeva, va passar un mes a la presó -tot el novembre del 2017- i després hi va tornar a ingressar enmig del seu debat d'investidura com a president de la Generalitat . Després d'oferir-se com a candidat a Europa , va acabar sent cap de cartell per Lleida a les espanyoles del 28-A. Està suspès com a diputat per decisió de la mesa del Congrés.