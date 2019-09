Felip VI signa el decret de dissolució de les Corts

Felip VI ja ha signat el decret de dissolució de les Corts, que entrarà en vigor al llarg d'aquest dimarts quan es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Així ho ha anunciat la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que també ha avançat que la sessió constitutiva de les Corts serà el 3 de desembre a les 10 hores.Així doncs, comença el compte enrere per a la repetició de les eleccions del 10 de novembre davant la impossibilitat d'investir president del govern espanyol. Batet, en una compareixença davant dels mitjans de comunicació des del Congrés, ha defensat que tornar a votar és la millor solució davant el "bloqueig institucional" i ha admès el "desengany i frustració" dels ciutadans.Batet ha explicat que no hi ha canvis en cap circumscripció pel que fa al nombre de diputats que s'escolliran a les eleccions del 10 de novembre i, pel que fa a la legislatura que acaba, ha destacat que tot i no aconseguir-se una investidura "no ha estat improductiva" en altres aspectes. En aquest sentit, ha recordat que per primera vegada a la història s'han celebrat dues sessions de control a un govern en funcions.Davant d'un "bloqueig institucional" que ha definit com a "no desitjable", la presidenta del Congrés ha assenyalat que "mai serà una mala decisió que els ciutadans decideixin els seus representants". "Confio que en la pròxima legislatura siguem capaços d'aconseguir la formació d'un govern estable per desenvolupar un programa polític coherent per fer front als desafiaments", ha afegit.Preguntada per la recollida de signatures per tal que els diputats no cobrin la indemnització per haver estat diputats mentre no tinguin un altre sou, Batet ha defensat que es tracta d'una "mesura justificada" i ha recordat que s'ha aprovat per unanimitat a la Mesa del Congrés. Segons Batet, s'han de facilitar mínimament les èpoques transitòries si es vol que bons professionals es dediquin a la política.Preguntada per si és partidària de modificar la Constitució per escurçar els terminis per formar govern després de les eleccions, Batet no s'ha volgut mullar argumentant que no li correspon a ella però ha recordat que després de la darrera vegada que no es va poder fer govern es van fer canvis a la llei orgànica per escurçar alguns dels terminis en cas de convocatòria automàtica d'eleccions.Aquesta és la segona vegada en la història de la democràcia que és el monarca qui dissol les Corts i convoca eleccions. La primera va ser el 2016 quan l'aleshores candidat del PP a la presidència del govern espanyol, Mariano Rajoy, no va reunir els suports necessaris per a la investidura. Després que Rajoy, guanyador de les eleccions del desembre de 2015, declinés sotmetre's a la sessió d'investidura i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, provés de sumar prou suports sense èxit, l'Estat es va veure abocat a una repetició electoral el juny de 2016.Després d'aquesta situació inèdita, el Congrés va reformar la llei electoral per reduir el cost i la durada del procés electoral en casos de repetició de comicis. La reforma s'aplicarà per primer cop amb la convocatòria del 10-N. Així doncs, el procés electoral durarà 47 dies, i no 54, i la campanya electoral serà de només una setmana (de l'1 al 8 de novembre). A banda, els partits rebran un 30% menys de subvencions de l'Estat per a activitats electorals.També es rebaixa un 50% el topall que poden gastar els partits en despeses electorals i es redueix a la meitat la distribució del temps gratuït de propaganda electoral als mitjans de titularitat pública. Els residents a l'estranger que segueixin inscrits al cens de residents-absents no hauran de tornar a sol·licitar el vot per correu.La reducció de la durada del procés electoral accelera els terminis per presentar candidatures. Les formacions polítiques tenen fins al 29 de setembre per presentar coalicions i fins al 7 d'octubre per presentar candidatures. El 14 d'octubre les Juntes Electorals Provincials proclamaran les candidatures, que s'oficialitzaran amb la publicació al BOE el dia 15.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor