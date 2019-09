El Tribunal Suprem britànic declara il·legal la suspensió del Parlament de Johnson

El Tribunal Suprem del Regne Unit ha sentenciat que el tancament parlamentari sol·licitat pel Govern de Boris Johnson és "il·legal", per considerar que perjudica l'activitat legislativa i "no hi ha justificació" per una mesura que podria implicar conseqüències "extremes" per la democràcia.El Suprem ha determinat en primer lloc que té competències per pronunciar-se sobre el tema, per entendre que analitzar els límits d'aquest tipus de suspensions són també una "qüestió dels jutges" i no formen part únicament del debat polític.La cort, que ha reunit onze magistrats per analitzar aquest cas -el major nombre possible-, ha assumit que "no és una suspensió normal" pel temps triat pel Govern, en la mesura en que l'activitat no es reprendria fins al 14 d'octubre, a 15 dies de la data del Brexit.

