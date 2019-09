El lampista britànic de la factura viral rep una donació inesperada de 90.000 euros

El lampista James Anderson Foto: Facebook

La factura de James Anderson, un lampista de Regne Unit, s'ha fet viral per no cobrar per un servei fet a una dona de 91 anys, tal com ja va publicar aquest mitjà fa uns dies. Anderson va reparar la caldera de la dona i la filla d'aquesta va compartir, a les xarxes socials, la factura (que podeu veure a sota) detalla el servei prestat i que no se l'hi cobri "sota cap circumstància". A més, apunta que l'empresa "l'ajudarà en tot el que sigui possible" les 24 hores del dia.L'anciana pateix de leucèmia i és una de les 2.000 persones beneficiades de la tasca que duu a terme aquest solidari lampista, que regenta Depher CIC, una companyia sense ànim de lucre i que fa tasques gratuïtes aquests col·lectius i aquells que tenen algun tipus de discapacitat.La factura s'ha estès per les xarxes socials i ha arribat a tot el món. Prova d'això són les mostres de solidaritat, en forma de donacions, que el lampista ha rebut d'arreu del planeta. "La gent està fent donacions des d'Amèrica, França i Austràlia, i molts s'estan posant en contacte amb mi perquè els aconselli com fer el mateix als seus països", explica Anderson..El lampista ha recopilat un total de 90.000 euros, segons publica el diari The Sun. La inesperada aportació econòmica permetrà al llauner ampliar la seva àrea d'actuació.

