​Collboni presideix un seguici de la Mercè sense Colau

Seguici de la Mercè. Foto: Adrià Costa

El tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha presidit aquest dimarts, com a alcalde accidental, el tradicional seguici de la Mercè. Ho ha fet després d'assistir a la missa oficiada per l'arquebisbe cardenal Joan Josep Omella a la Basílica de la Mercè.El seguici, on s'han barrejat la Banda Municipal de Barcelona, comparseria tradicional com els Gegants de Barcelona, els del Pi i els de Santa Maria del Mar, ha circulat des de la Basílica fins a l'Ajuntament passant pels carrers Ample, Regomir i Ciutat, fins a l'entrada lateral del consistori. No hi ha participat l'alcaldessa, Ada Colau, que és a Nova York per participar en la cimera mundial sobre la crisi climàtica de l'ONU.El president Torra tampoc hi ha pres part, tot i que després ha fet acte de presència al balcó del consistori durant la diada castellera. L'alcalde accidental, Jaume Collboni, ha lamentat l'absència de Torra al seguici i ha assegurat desconèixer-ne els motius.A diferència dels darrers anys, en què el seguici s'havia desenvolupat enmig de crits del públic reclamant la llibertat dels líders polítics independentistes empresonats, en aquesta ocasió les protestes han estat més modestes: algunes de les colles castelleres de la ciutat que han aixecat pilars davant de la Basílica en acabar la missa han exhibit pancartes amb el text 'Llibertat presos polítics' mentre el públic cridava consignes a favor del seu alliberament. A més, a Sant Jaume, s'ha exhibit una estelada de grans dimensions, desplegada des d'un dels edificis del costat de l'Ajuntament.L'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha demanat construir una "societat de fraternitat" en l'homilia de la missa solemne de la Mercè, celebrada aquest dimarts a la basílica que porta el nom de la patrona de Barcelona.Omella ha instat els barcelonins a seguir l'exemple de la mare de déu de la Mercè i preocupar-se pels més desafavorits. L'arquebisbe ha posat especialment l'accent en la gent gran que viu sola i en la gent jove, així com en la població migrada.També ha demanat als veïns que es facin responsables de les desigualtats que pateix la ciutat i adquireixin el "compromís de treballar per pal·liar-les"'.En aquest sentit, ha fet una crida a convertit Barcelona en una ciutat que no només sigui atractiva pel turisme o l'economia sinó també per la seva "sensibilitat humana i solidària".Durant la missa no s'ha fet cap referència explícit al conflicte polític català però s'ha demanat pregar "pels que són a la presó".

La missa de la Mercè Foto: Adrià Costa

