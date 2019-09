El Suprem avala exhumar Franco per traslladar-lo al cementiri d'El Pardo

El cementiri de Mingorrubio, amb la cripta dels Franco de fons Foto: Europa Press



El Tribunal Suprem ha avalat exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos i traslladar les seves restes al cementiri de Mingorrubio, a El Pardo. L'alt tribunal ha rebutjat per unanimitat el recurs de la família del dictador contra la mesura aprovada pel consell de ministres Els sis magistrats del contenciós-administratiu han tardat menys d'una hora a pronunciar-se sobre la qüestió i tombar, així, l'escrit dels nets de Franco que s'oposaven a l'exhumació i demanaven que fos enterrat a la catedral de l'Almudena, on la família disposava d'una cripta.El cementiri de Mingorrubio és, doncs, el destí on previsiblement serà traslladat Franco. La història d'aquest panteó és ben singular ja que és un autèntic mausoleu del feixisme. I no només de l'espanyol. Carlos Arias Navarro, Luis Carrero Blanco o el dominicà Rafael Leónidas Trujillo ja fa anys que hi reposen.Els Franco hi tenen en propietat una cripta gegant on estan enterrades la dona del dictador Carmen Polo, coneguda com la Collares i que va morir el 1988; i la filla del dictador, Carmen Franco Polo, Carmencita, que va morir el desembre de 2017.L'advocat de la família de Francisco Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, ha anunciat que recorreran al Tribunal Constitucional (TC) la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'avalar l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos i el trasllat de les restes al Pardo.Utrera-Molina ha defensat que no es poden vulnerar els drets humans pel fet de dir-se Franco de cognom i ha avisat que la intenció és "donar la batalla fins al final" arribant, si cal, al tribunal de drets humans d'Estrasburg. "Un govern està prohibint a una família enterrar un dels seus membres allà on estableixi convenient", ha afegit.La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha afirmat que exhumaran Francisco Franco "com abans millor" i, si pot ser, abans de la campanya electoral del 10-N. "Ho farem molt ràpid", ha dit en una atenció als mitjans aquest dimarts després que s'hagi fet pública la decisió del Tribunal Suprem d'avalar l'exhumació i desestimar el recurs de la família del dictador.

