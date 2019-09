Les 10 frases de Greta Thunberg davant de l'ONU que no hem d'oblidar

Aquest dilluns es va celebrar a la seu de l'ONU, a Nova York, una Cimera d'Acció pel Clima. En aquesta, a més d'assistir-hi líders polítics mundials, també hi va participar la jove activista Greta Thunberg, qui va aprofitar la seva intervenció per carregar durament contra les autoritats. "Heu robat els meus somnis i la meva infantesa amb les vostres paraules buides. Ens esteu fallant, però els joves comencen a entendre la vostra traïció", va dir Greta Thunberg en un moment del seu discurs.Aquesta, però, no és l'única intervenció memorable que ha protagonitzat l'activista. Us deixem amb algunes de les seves millors frases:

