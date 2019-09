​L'arquebisbe de Barcelona crida a construir «una societat de fraternitat»

La missa de la Mercè. Foto: Adrià Costa

L'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha demanat construir una "societat de fraternitat" en l'homilia de la missa solemne de la Mercè, celebrada aquest dimarts a la basílica que porta el nom de la patrona de Barcelona.Omella ha instat els barcelonins a seguir l'exemple de la mare de déu de la Mercè i preocupar-se pels més desafavorits. L'arquebisbe ha posat especialment l'accent en la gent gran que viu sola i en la gent jove, així com en la població migrada.També ha demanat als veïns que es facin responsables de les desigualtats que pateix la ciutat i adquireixin el "compromís de treballar per pal·liar-les"'.En aquest sentit, ha fet una crida a convertit Barcelona en una ciutat que no només sigui atractiva pel turisme o l'economia sinó també per la seva "sensibilitat humana i solidària".Durant la missa no s'ha fet cap referència explícit al conflicte polític català però s'ha demanat pregar "pels que són a la presó".

