València preveu recaptar 29 milions d'euros amb la pujada d'imposts del 2020

L'Ajuntament de València ultima la nova pujada d'imposts per a la ciutat, segons informa el Diari la Veu. La setmana passada, la Junta de Govern local va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per al 2020; el primer pas per a augmentar els tipus impositius de la ciutat.En el pròxim ple d'aquest dijous 26 de setembre, l'Ajuntament previsiblement aprovarà aquesta modificació amb el suport dels partits del Rialto. Mentre, des de l'oposició, tant el Partit Popular com Ciutadans no s'estalvien les crítiques a una pujada que consideren "confiscatòria".Segons ha explicat el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, després de la Comissió d'Hisenda d'aquest dilluns, l'actualització dels imposts –alguns, sense revisar des del 2010– implicarà una recaptació de 29 milions d'euros. D'aquests, 12 milions seran d'ingressos finalistes destinats directament al manteniment dels col·lectors, del clavegueram, de les depuradores, així com al finançament dels elements de sanejament pendents a la ciutat. A més, el regidor també ha fet èmfasi en el fet que aquesta pujada implicarà la millora dels serveis de la ciutat, que és "l'obligació" de l'Ajuntament.De fet, segons ha exposat Vilar, la nova recaptació –que suposa un augment del 3,3% –és necessària per a les obres de jardineria dels diferents parcs de la ciutat o per a implantar el contenidor marró en tots els carrers de la ciutat. També, per a descongelar la plantilla de l'Ajuntament de València o per a aprovar l'oferta de places de Policia Local, segons ha explicat Vilar.Tal com ja va anunciar el regidor municipal, el govern estatal ha incrementat l'IBI un 3% per als ajuntaments que no tinguin actualitzada la valoració cadastral des de fa deu anys. En el cas de l'Ajuntament de València, fa més de vint anys des de l'última revisió del cadastre. Aquest increment suposarà, en el cas dels usos residencials, un increment en sis milions d'euros.Aquest increment de l'IBI, però, no l'absorbirà l'Ajuntament, com ja va fer. El regidor d'Hisenda ha manifestat que no és la primera vegada que passa, ja que en el 2014 aquest impost va pujar fins a un 10% amb l'increment generalitzat pel Ministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro.Per aquesta raó, l'edil municipal d'Hisenda ha criticat les acusacions tant del PP com de Ciutadans. "No veig legitimitat per a acusar aquesta variació com a confiscatòria o com el sisè genet de l'Apocalipsi que acabarà amb les famílies", ha declarat.En el cas de les bonificacions, s'aplicarà l'exempció total per als propietaris de terres agrícoles que continuen actives. També continua la bonificació màxima permesa en el cas dels establiments que estiguin inclosos en el registre de comerços emblemàtics, del 95%. Com que el reconeixement d'aquest tipus establiment segueix uns procediments i requisits estrictes, l'Ajuntament ha plantejat la creació d'un segon registre que permeti alguna altra exempció.En el cas de les famílies nombroses, les bonificacions es mantindran. Ara bé, els propietaris d'habitatges amb un valor superior als 300.000 euros no se'n beneficiaran. D'aquesta mesura, que es queixaven certes associacions de famílies, només van eixir perjudicades set famílies que resideixen en edificis monumentals de zones del centre històric.Així mateix, l'Ajuntament no ha pogut oferir la bonificació del 50% per als edificis que utilitzen energies renovables, tot i que es manté la màxima bonificació. En el cas del sector cultural, les bonificacions del 60% es mantenen per a les sales d'arts escèniques amb activitat ininterrompuda durant 30 anys o els que reserven el 20% de la programació en valencià.En el cas d'aquest impost, que en principi podria haver pujat un 17%, el regidor Ramón Vilar ha afegit que el petit comerç i la gent del carrer està "sent enganyada" per l'oposició, ja que aquest tribut només s'aplica si se supera un milió en la facturació de l'empresa.Segons ha afegit el regidor, l'impost porta congelat des del 2008 i la pujada equivaldria a una mitjana de 400 euros anuals.D'aquesta pujada d'imposts també sortiran perjudicats els establiments hostalers amb terrassa del centre històric, que es considera una zona d'especial afluència turística. Segons ha afegit el regidor, aquesta pujada es basa en un estudi elaborat per la UPV que valora l'impacte del turisme en les diferents àrees de la ciutat, així com el seu impacte econòmic.Amb aquesta pujada del tipus per a aquests bars, es pretén concretar els tributs en les zones amb més facturació i, alhora, més massificades.Així mateix, l'impost de circulació també s'actualitzarà per a aproximar-lo a altres imposts de grans ciutats. El regidor ha justificat aquest increment en la pujada del parc mòbil i de la compra de vehicles, en especial, els no contaminants; aquests últims s'estalvien l'increment, ja que se'ls aplicaran les bonificacions màximes previstes.Tal com ja va anunciar l'Ajuntament, es manté congelat l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), així com qualsevol taxa derivada d'una llicència d'obra. Sí que es modifica, però, el mòdul bàsic d'execució de l'edificació d'acord amb el que estableix l'Institut Valencià de l'Habitatge.En el cas de la modificació de la taxa de clavegueram, el rebut s'incrementarà 1,2 euros mensuals per a finançar les obres de manteniment de la xarxa i dels col·lectors. Ramón Vilar ha defensat que la modificació d'aquest impost "només afecta els establiments hotelers de la ciutat".Aquest dijous s'aprovaran en el ple municipal aquests increments, de forma provisional. A partir d'aquest moment, s'obrirà un període perquè tant les persones com entitats puguen presentar les al·legacions i, posteriorment, després de l'exposició pública, es preveu que al desembre s'aproven de forma definitiva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor