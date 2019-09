Els advocats encara no han pogut parlar amb els CDR detinguts

La Plaça Major de Vic plena de manifestants aquest dilluns. Foto: Adrià Costa

El portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha explicat que els advocats encara no han pogut ni parlar amb els set membres dels CDR que han passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos, a Madrid . En entrevistes a diversos mitjans de comunicació, el portaveu de l'organització que s'encarrega de la defensa dels independentistes detinguts ha denunciat una "guerra bruta comunicativa".En aquest context, Pellicer ha lamentat que l'Audiència Nacional actuï per perseguir delictes futurs que encara no han passat i ho ha emmarcat en la creació d'un "relat de criminalització que té poc a veure amb la realitat".Segons ha explicat Pellicer, la Guàrdia Civil ha confiscat material informàtic, ordinadors, tauletes, telèfons i llibretes, però no tenen cap informació que tinguessin previst atemptar. Els set membres dels CDR que continuen detinguts estan investigats de delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius.Sobre aquesta qüestió, el portaveu d'Alerta Solidària ha subratllat que s'està parlant d'un futurible i d'un delicte intencional. "El que no es pot fer les perseguir delictes futurs que encara no han passat". Un fet que, segons ha afegit, posa en dubte la presumpció d'innocència.Pellicer ha considerat que en un estat democràtic no hauria de ser normal que encara no s'hagin pogut comunicar amb els detinguts i ha afegit que forma part de "l'estratègia de sembrar caos i por". De fet, segons ha afirmat, no els hi han comunicat ni que els detinguts han estat traslladats a Madrid. Ara estan a l'espera de saber si es podran entrevistar amb ells i encara no se'ls ha notificat si ho podran fer al llarg del dia d'avui ni quan passaran a disposició judicial.Pellicer denuncia que es tracta d'una operació amb un "clar objectiu polític i electoral" i ho ha emmarcat en un clima preelectoral i davant la proximitat de la sentència. "És un cop sobre la taula del PSOE per intentar mostrar una imatge determinada de cara a les eleccions. I un avís per a navegants per frenar mobilitzacions properes de cara a la sentència", ha afirmat.D'altra banda, ha afegit que es tracta d' un modus operandi similar al d'altres casos com el de Tamara Carrasco . Pel que fa a la situació dels detinguts, ha explicat que, segons la llei, en principi han de passat a disposició judicial en un màxim de 72 hores després de la detenció però també ha afegit que aquest termini es podria prorrogar fins a cinc dies en cas que s'apliqui un precepte antiterrorista. Una decisió que, segons ha dit, encara no se'ls hi ha comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor