VÍDEO Milers de papallones del boix envaeixen Ripoll

La primera presència d'aquesta espècie invasora a Catalunya es va detectar el 2014 a un jardí privat a la Garrotxa, i el 2017 ja es van donar defoliacions de boixos al medi natural. Des de llavors s'ha estès amb molta rapidesa a les comarques veïnes. Boixos defoliats per l'eruga del boix. Foto: Domenec Llop



Durant l'any 2018 el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), amb la col·laboració del Cos D'Agents Rural, ha pogut comprovar que la comarca més afectada és la Garrotxa, seguida del Ripollès, Osona i Berguedà. A més, s'han vist afectats alguns municipis de la Selva, Vallés Oriental, Maresme i Moianès. Puntualment també s'ha trobat al Vallès Occidental, Pla de l'Estany i Gironès.

L'eruga del boix, en una imatge d'arxiu. Foto: Domènec Llop

El cicle de l'eruga del boix a Catalunya té tres generacions. A la fase més desenvolupada, les erugues són verdes i la seva mida és de 35-45 mm. La seva forma de papallona és inconfusible, té les ales blanques amb el marge marró fosc i fan uns 26-45 mm d'envergadura, a més la veurem a la nit, ja que és nocturna i se sent atreta per la llum.Aturar la dispersió de l'espècie és complicat, ja que les papallones poden recórrer distàncies llargues a través del vol i el seu cicle de reproducció és ràpid. No obstant això, l'estudi de l'evolució de la plaga i les seves conseqüències és important, especialment a Catalunya, perquè trobem el boix amb abundància tant al medi natural com a jardins.En altres països europeus que també han patit el pas de la papallona, sobretot França, es troben en la mateixa situació que nosaltres però amb un parell d'anys d'antelació, i continua quedant el dubte de com quedaran els boscos i les boixedes després del seu pas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor