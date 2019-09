La jutge ordena detenir el propietari de l'empresa Magrudis pel brot de listeriosi

La titular del Jutjat d'Instrucció número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha ordenat la detenció de l'amo de l'empresa Magrudis, origen del brot de listeriosi, i quatre persones més, segons ha avançat eldiario.es La policia registra aquest matí la nau de la firma, situada al polígon industrial de Sevilla. Efectius de la Unitat Central Operativa Mediambiental (Ucoma) han activat un dispositiu especial consistent en precintar i registrar l'empresa. El jutjat ha iniciat una investigació per aclarir si hi ha responsabilitat penal davant l'alerta sanitària per listeriosi, que ha afectat més de 200 persones, també a Catalunya, i ha provocat tres morts arreu de l'Estat.L'operatiu té previstes diverses detencions, entre elles, les de l'amo de l'empresa i els seus dos fills.

