Els CDR detinguts han passat la nit a una comandància de la Guàrdia Civil a Madrid

La Plaça Major de Vic plena de manifestants aquest dilluns. Foto: Adrià Costa

Set dels nou membres dels CDR detinguts aquest dilluns per l'operació ordenada per l'Audiència Nacional i executada per a Guàrdia Civil han passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos, a Madrid. Se'ls investiga per delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius. Els altres dos detinguts ja van quedar aquest dilluns en llibertat.La majoria de detencions s'han fet a Sabadell, però també n'hi ha hagut a municipis del Vallès Oriental i a Osona. Els set que queden detinguts hauran de prestar declaració davant del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional. La llei estableix que ho han de fer en un termini màxim de 72 hores, així que serà com a màxim dijous.Aquest dilluns, centenars de persones han sortit al carrer arreu del país en protesta per les detencions. Els CDR també s'han mobilitzat amb una concentració al voltant de la caserna de la Guàrdia Civil de la travessera de Gràcia de Barcelona.Els comitès han respost amb la convocatòria de mobilitzacions arreu de Catalunya amb el lema "No tenim por". Alguns dels municipis on s'han convocat concentracions són Sabadell, Mollet del Vallès Cerdanyola del Vallès, Vic, Barcelona, Ripoll, Santa Perpètua de Mogoda, Lleida, Tarragona, Girona i Reus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor