Es busca un violador que capta les víctimes amb un anunci d'una oferta de feina

Els Mossos d'Esquadra busquen un agressor sexual que capta les seves víctimes a través d'anuncis d'Internet en què ofereix una feina de neteja, segons ha informat aquest dissabte la Cadena SER . Una de les dues víctimes es va citar amb ell el passat dia 16 de setembre a les 4 de la tarda a l'estació de tren de Rubí.Segons explica l'emissora, la noia va assistir a la cita i un cop allà, l'home li va dir que pugés al seu cotxe amb l'excusa d'ensenyar-li el lloc on treballaria; la va dur fins a un polígon de Molins de Rei i la va violar, li va robar el mòbil i la bossa, i va abandonar el lloc. La noia, de 18 anys, va poder demanar ajuda gràcies a un vigilant privat d'una empresa de la zona.El 12 de setembre l'home s'havia citat amb una altra noia a l'estació de tren d'El Papiol i va seguir el mateix patró, però la noia va poder fugir després de negar-se a tenir relacions sexuals amb ell a canvi de la feina, tot i que també li va robar la bossa i el telèfon mòbil.Les víctimes tenen 18 i 20 anys respectivament.Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud, que mantenen en secret aquest cas, estan buscant dades per intentar identificar aquest individu, ja sigui a través d'imatges, testimonis, la web on va posar l'anunci o la descripció que han fet de l'homes les pròpies víctimes.

