Èric Laredo (nou de Lledoners): «Quan hi ha repressió és perquè hi ha lluita»

Èric Laredo, membre dels nou de Lledoners. Foto: Anna Mira

Èric Laredo (Sabadell, 1992) és un dels nou investigats per les protestes durant el trasllat dels presos independentistes de Lledoners a Madrid l'1 de febrer passat. Forma part del grup que s'ha autodenominat els "nou de Lledoners", que denuncia que la Generalitat s'hagi personat com a acusació contra ells. L'entrevista ambestava prevista per aquest dilluns al matí però l'operació de la Guàrdia Civil contra l'independentisme i la detenció de dos dels nou investigats a Sabadell i Cerdanyola ha canviat la situació.- Sí que ho està. En el document ho posa. A l'apartat dels denunciants hi ha els caporals, mossos i al final Generalitat de Catalunya, Departament d'Interior.- Perquè no els interessa dir que estan perseguint a l'independentisme i la mobilització popular. Si tu el que fas és dir que ens mobilitzem, però després persegueixes a tothom qui es mobilitza... al final el paper que estan tenint és contradictori. Estan denunciant en un cas on no va haver-hi res. Hi havia dos punts i en el que estàvem nosaltres no hi havia ni cordó policial. Aleshores ens preguntem quines lesions s'han comès.- Sí que tenim coses, però les úniques proves que ens han presentat és una piulada delde convocatòria i un vídeo de vuit segons tot negre, on només es veuen cotxes passar. De fet, nosaltres estàvem a 2,5 quilòmetres d'on van passar tots els altres fets que no condemnarem.- Cinc de nosaltres no vam anar a declarar ni la primera vegada que se'ns va citar -el 15 de maig- ni la segona -el 9 de setembre-. Ara estem pendent que la jutgessa del jutjat número 8 de Manresa, que porta el cas, declari la crida i cerca.- Neguiteja una mica, hi ha més nervis i la situació ens ha sorprès molt.- Ens pot afectar en el funcionament del grup que estem treballant amb una resposta política pel fet que serem menys, però judicialment no afectarà res perquè són causes diferents. Precisament el que estem denunciant és que la repressió el que intenta és aturar la mobilització. Quan hi ha repressió és perquè hi ha lluita.- Una mica, però acceptes les conseqüències. Familiarment no he tingut cap pega sinó al contrari. Però cada persona del grup té la seva situació personal concreta.- Pot passar de tot, però a Sabadell el moviment estava una mica desinflat i aquest dilluns ens hem trobat moltes persones que han decidit sortir al carrer. La sentència crec que depèn més de com està el poble organitzat i les estructures de les mobilitzacions.- El que em sorprèn més és que la Marta Morell estava alde Sabadell Nord i el 8 de novembre va estar tallant la C-58. És sorprenent el canvi de discurs d'estar molt implicada amb això a votar-hi en contra.

