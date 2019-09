Leo Messi conquereix el seu primer «The Best»

El davanter argentí del FC Barcelona Leo Messi ha rebut el Premi 'The Best' al millor jugador de la passada temporada, imposant-se al central holandès del Liverpool Virgil van Dijk i al davanter portuguès del Juventus Cristiano Ronaldo, a la gala organitzada per la FIFA al Teatre de la Scala de Milà (Itàlia).D'aquesta manera, l'ariet barcelonista, Bota d'Or de la passada temporada i campió de La Liga Santander amb el conjunt blaugrana, alça el seu primer 'The Best' després de guanyar 5 Pilotes d'Or, i relleva el migcampista croat del Reial Madrid Luka Modric .Després d'ell van concloure en les votacions el central neerlandès Virgil van Dijk, guanyador de la Lliga de Campions i la Supercopa d'Europa i que no ha pogut unir aquest guardó al Premi UEFA al Millor Jugador del continent collit el 29 d'agost passat; i Cristiano Ronaldo, guanyador de les dues primeres edicions del premi i que aquest any ha celebrat la Sèrie A amb la Juventus i la Lliga de Nacions amb Portugal. Com va passar l'any passat, l'ariet lusità no va estar present a la gala."Vull agrair a tots els que van decidir que aquest reconeixement sigui per a mi. Malgrat com de bonics són aquests reconeixements, són una cosa secundària, el primer és el col·lectiu", va indicar Messi, que va tenir unes paraules especials per a la seva dona, Antonella Roccuzzo, i als seus fills Thiago i Mateu."Tinc la sort de tenir asseguts aquí a la meva dona i a dos dels meus tres fills; veure'ls aquí i gaudir d'aquest moment amb ells és un moment únic. Són dos enamorats del futbol i estan entusiasmats amb totes les estrelles que tenen al voltant", ha apuntat.

