Tamara Carrasco: «L'operació contra els CDR recorda la meva detenció»

🔴 Tamara Carrasco (@TamaraVila83. "Són casos clavats. Com tots els muntatges policials amb la connivència de la fiscalia"https://t.co/io3A4mg3rA — Catalunya nit (@Catalunya_nit) September 23, 2019

L'activista Tamara Carrasco ha assegurat que l'operació de la Guàrdia Civil contra nou membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR), acusats de terrorisme, rebel·lió i sedició, li recorda al seu mateix cas. En declaracions al Catalunya Nit , Carrasco afirma que és "un dia dur" per a ella ja que insisteix que els dos casos "són clavats". "A mi em van acusar de preparar un atemptat sense cap prova. Què es pot esperar del que passi amb els nou detinguts d'avui?" ha sentenciat. La Guàrdia Civil ha desplegat aquest matí un dispositiu en diversos municipis de Catalunya per detenir membres dels CDR acusats de terrorisme, rebel·lió i sedició. Tot plegat, a poques setmanes de la sentència. Els CDR i la CUP han cridat a la mobilització mentre que les altres formacions independentistes han denunciat el que consideren una onada repressiva a càrrec de l'Estat, així com la voluntat de criminalitzar el moviment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor