Buch nomena l'excap de premsa de Mas al capdavant de la comunicació d'Interior

Joan Maria Piqué és el nou cap de comunicació del Departament d'Interior. Piqué substitueix Joana Vallès, que ha estat cessada aquest matí arran de la polèmica del gas pebre dels Mossos d'Esquadra.El nou cap de comunicació era fins ara Coordinador Internacional de Comunicació i Relaciones Públiques, departament que depèn de Presidència. Piqué va ser cap de comunicació del president Artur Mas i va passar uns mesos al costat de Carles Puigdemont a Bèlgica.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fulminat aquest dilluns al matí la cap de comunicació del departament, Joana Vallès , per la polèmica del gas pebre, segons ha avançat RAC1 i ha confirmatVallès era un dels noms històrics de CDC als departaments de la Generalitat i havia estat directora de comunicació amb els exconsellers Felip Puig i Jordi Baiget. Després d'un breu pas per l'empresa privada, va tornar a l'administració de la mà de Buch.El seu cessament és la resposta del conseller a la polèmica del cap de setmana. Dissabte, la policia catalana va informar que podia usar gas pebre per dissoldre manifestacions, tot plegat quan són a tocar les previsibles mobilitzacions en resposta a la sentència del Tribunal Suprem. La notícia va escandalitzar l'independentisme i Buch va haver de sortir al pas per lamentar el "problema de comunicació".Els Mossos disposen de gas pebre des de l'any 2013 i mai fins ara l'han fet servir. "És tan excepcional que no s'ha utilitzat fins ara", va dir Buch dissabte, i va posar com a exemple la manifestació que el dia 11 de setembre, coincidint amb la Diada, hi va haver davant del Parlament, on es van produir llançaments d'objectes contra els agents. "Es va actuar amb tota normalitat", va recordar.Des d'Interior subratllen que tant el gas pebre –que és en forma d'esprai i no de pot de fum– com altres instruments policials són a l'inventari dels Mossos des de fa anys i no s'han utilitzat fins ara, sense que res faci preveure que ara sí que s'hagin de fer servir. A més, recorden que el gas pebre està autoritzat per la resolució 476/X del Parlament, que prohibia l'ús de pilotes de goma però habilita el cos a emprar nous instruments menys lesius per fer front a situacions de risc.

