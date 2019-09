FOTOS i VÍDEOS Milers de persones a les portes de la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona

VÍDEO Ara mateix centenars de persones rebutgen les detencions de la Guàrdia Civil en una concentració unitària a #Sabadell https://t.co/iz5j4XdVIX #Terrassa pic.twitter.com/OL0EKgGaP6 — LaTorre (@torrepalau) September 23, 2019

Manifestants a Sabadell, aquest dilluns en protesta per les detencions de la Guàrdia Civil Foto: Juanma Peláez

Centenars de persones surten al carrer en protesta contra l'operació ordenada en protesta per l'operació ordenada per l'Audiència Nacional i executada per a Guàrdia Civil aquest dilluns i que ha acabat amb la detenció de nou persones a qui s'imputen delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius.Més d'una cinquantena de municipis arreu del territori s'han mobilitzat en suport de les nou persones detingudes -dues d'elles ja en llibertat-. Els punts centrals de les manifestacions han estat a Sabadell i a Barcelona. A la ciutat del Vallès Occidental, més de 4.000 persones s'han congregat a la plaça Sant Roc.A Barcelona s'han concentrat davant les portes de la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia. Un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha blindat l'edifici, partint la manifestació a banda i banda de la comissaria de la força de seguretat espanyola. La plaça Sant Roc ha tornat a ser el punt de pelegrinatge de l'independentisme a la ciutat del Vallès Occidental, i això que la convocatòria, impulsada pel CDR Sabadell, havia citat a la plaça Doctor Robert. 4.000 persones, segons fonts municipals, han omplert el cèntric emplaçament com a mostra de protesta per les detencions practicades per la Guàrdia Civil , en l'operatiu desplegat aquest dilluns.Entre les persones que s'han sumat a la concentració hi havia membres de partits i associacions sobiranistes de Terrassa així com dels CDR que s'han volgut sumar a la crida de la ciutat veïna, on s'han produït bona part dels escorcolls d'aquest matí.Centenars de persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la plaça Major de Vic per protestar contra les nou detencions d'independentistes de la Guàrdia Civil. Un dels arrestats és un Txevi Bohigas, de Folgueroles i instal·lat des de fa poc a Sant Pere de Torelló. Precisament durant aquest matí s'han fet registres a la casa de pagès, Mas del Torrents de Codines, on viu amb la seva família (dona i criatura).La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha transmès a través d'un comunicat que l'objectiu de l'operació era neutralitzar un "grup terrorista secessionista" i assenyala els CDR com a responsables de planificar i executar les seves accions.Els comitès han respost amb la convocatòria de mobilitzacions arreu de Catalunya amb el lema "No tenim por". Alguns dels municipis on s'han convocat concentracions són Sabadell, Mollet del Vallès Cerdanyola del Vallès, Vic, Barcelona, Ripoll, Santa Perpètua de Mogoda, Lleida, Tarragona, Girona i Reus.

