«Txevi et volem a casa»; centenars de persones protesten a Vic contra les detencions de la Guàrdia Civil

La concentració a Vic, aquest dilluns al vespre, després de les detencions de la Guàrdia Civil. Foto: Adrià Costa

Vehicles de la Guàrdia Civil marxant del mas Torrents de Codines, a Sant Pere de Torelló Foto: Adrià Costa

Centenars de persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la plaça Major de Vic per protestar contra les nou detencions d'independentistes a càrrec de la Guàrdia Civil. Un dels arrestats és Txevi Bohigas, de Folgueroles i instal·lat des de fa poc a Sant Pere de Torelló. Precisament durant aquest matí s'han fet registres a la casa de pagès Mas del Torrents de Codines, on viu amb la seva família (dona i criatura). Bohigas, es tà vinculat al moviment independentista i al teixit associatiu de la comarca.L'alcalde de Folgueroles, Xevi Roviró, ha explicat que Bohigas va ser regidor durant el 2011 i 2014 a l'Ajuntament del municipi, i que actualment és treballador a l'Espai Natural Guilleries-Savassona. "L'han detingut de matinada, xafant panys i davant del seu fill gran...", criticava l'alcalde, remarcant que "no li trobaran res perquè és un home de pau. "Sentim pena i ràbia", reconeixia Roviró, però tot i això, "continuarem treballant pacíficament i amb compromís tal com ens ha ensenyat en Txevi".Com a representant de l'associació d'advocats d'Osona per la defensa dels drets, Asun Martínez ha denunciat el paper de l'Audiència Nacional, com a "hereu del franquisme que castiga el pensament independentista". Des d'Òmnium, Alfred Verdaguer ha exigit la llibertat dels detinguts i ha fet una crida "a la lluita no violenta". "Ens volen atemorits i estem dempeus. Ho tornarem a fer", ha dit. Des de l'ANC, Montse Comerma ha reivindicat que davant d'aquests fets i com a resposta a la vulneració de drets, l'única resposta és la independència.I finalment, des del CDR, Josep M. Diéguez ha remarcat que "a cada cop, s'alçaran més veus contra la repressió" i ha animat a sortir el carrer, així com ha demanat la unitat dels partits independentistes per poder implementar un moviment antirepressiu "capaç de tombar-ho tot". "Txevi et volem a casa", ha acabat, remarcant: "No ens rendirem; guanyarem".L'encarregat de presentar l'acte ha estat Tati Furriols que ha remarcat que, tot i la repressió, "aquest poble està sempre dempeus, mai agenollat". Furriols també ha aportat un "bri d'esperança" a la concentració. "Avui ha nascut un altre català: el fill de Jordi Cuixart ". L'acte ha acabat amb el cant d'Els Segadors. Grups de persones s'han desplaçat cap a les dependències de la Guàrdia Civil a Vic.En aquesta operació, ordenada pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional, s'ha detingut nou persones al Vallès i Osona. La Fiscalia acusa els CDR de preparar actes "terroristes amb finalitats secessionistes" . L'operació pilotada des de l'Audiència Nacional vincula les detencions a la resposta a la sentència del Suprem, i imputa als investigats delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosiusEls dos alcaldes d'aquestes poblacions, Sant Pere i Sant Vicenç, Jordi Fàbrega i Èric Sibina, s'han desplaçat fins a la masia. "Forma part de tot el procés de repressió política contra l'independentisme", ha dit Fàbrega, criticant que s'ha actuat "de forma arbitrària i desproporcionada" i que el gran desplegament policial "ha generat alarma social en pobles tan petits com els nostres". Ambdos ajuntament han denunciat "el tracte amenaçant i coaccionador" per part dels agents, ja que han estat advertits que se'ls faria responsables si hi havia alguna mobilització de suport "com a incitadors de tumults". "La voluntat dels representats no ha estat altra que interessar-se per la situació de les persones afectades, entre elles un menor d'edat", han remarcat. Alguns periodistes que s'han desplaçat a la zona també han estat identificats.L'alcalde de Sant Vicenç ha explicat que diumenge a la nit es va detectar un vehicle sospitós, que finalment ha resultat ser la Guàrdia Civil de paisà. Al matí hi ha hagut controls de vehicles en diversos punts de la comarca, però l'operatiu més important ha estat a la masia. Un helicòpter de la Guàrdia Civil ha sobrevolat Osona i, en alguns moments, volant a baixa altura.

