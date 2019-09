Compromís planta Iglesias i s'alia amb Errejón de cara al 10-N

La coalició de l'esquerra valenciana Compromís s'ha decantat per Íñigo Errejón a l'hora de teixir aliances de cara a les eleccions espanyoles del 10-N. La direcció ha aprovat una proposta que convida a una gran entesa de totes les forces a l'esquerra del PSOE, que inclouria Podem, el Más Madrid d'Errejón i l'Esquerra Unida del País Valencià. Però amb un afegit molt explícit. Si aquesta gran aliança no és factible, Compromís sumarà amb Errejón.Aquesta posició s'ha trobat majoritària en els tres components que formen Compromís: la Iniciativa de Mònica Oltra (on semblava que hi havia més reticències a anar amb Errejón), el Bloc i Verds-Equo. La referència a un gran front d'esquerres amb Podem es considera més retòrica que res, ja que a aquestes alçades sembla inviable que Pablo Iglesias i Íñigo Errejón vagin junts a les urnes.Ara caldrà trobar la fórmula per concretar l'acord. Ha estat determinant en l'elecció la dificultat que, en un acord amb Podem, Compromís pogués mantenir la seva marca pròpia. En les eleccions del 2016 es va anar amb els d'Iglesias en una llista conjunta. La decisió de Compromís es converteix en una dificultat més per la força política de Pablo Iglesias.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor