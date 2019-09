Dos dels CDR detinguts formen part dels «nou de Lledoners»

Dos dels membres dels CDR detinguts aquest dilluns per la Guàrdia Civil per ordre de l'Audiència Nacional formen part dels anomenats "nou de Lledoners", les nou persones investigades per desordres públics i atemptat a l'autoritat en el marc del procés de trasllat dels polítics independentistes presos de Lledoners a Madrid per ser jutjats al Tribunal Suprem.Segons ha pogut saber l'ACN, un dels dos ja ha quedat en llibertat amb càrrecs aquest dilluns a la tarda , investigats per un delicte de terrorisme.La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns nou independentistes acusats de planejar presumptament "accions violentes", segons fonts del Ministeri de l'Interior. Des de l'Audiència Nacional han detallat que els detinguts són membres dels CDR i estan sent investigats des de fa més d'un any per terrorisme i rebel·lió. A més, han puntualitzat que no es descarten més detencions. En l'operació han participat uns 500 agents del cos armat.L'operació l'ha ordenat el jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional. A més de les detencions, agents de la Guàrdia Civil també han fet entrades i escorcolls, des de primera hora del matí d'aquest dilluns, en 10 domicilis de la demarcació de Barcelona. Alguns d'aquests escorcolls s'han dut a terme a Sabadell, Mollet i Cerdanyola del Vallès, al Vallès; i a Sant Vicenç de Torelló, a Osona. També a Osona, als accessos a Vic i Gurb s'han realitzat controls i escorcolls.

