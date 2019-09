París dedicarà un carrer a Neus Català

El delegat del Govern a França, Daniel Camós, ha remarcat que és la primera vegada que es dona la medalla Grand Vermeil a títol pòstum, cosa que, segons ell, demostra la importància de l'homenatge que la ciutat de París farà a Català.



Amb tot, Camós ha recordat que no és la primera vegada que la capital francesa reconeix catalans perquè, per exemple, Paus Casals hi té un carrer dedicat, i el mateix Ajuntament ja va fer un homenatge a Francesc Boix, conegut com el fotògraf de Mauthausen.