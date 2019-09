FOTOS i VÍDEOS Milers de persones es mobilitzen en una cinquantena de municipis contra l'operació de la Guàrdia Civil

VÍDEO Ara mateix centenars de persones rebutgen les detencions de la Guàrdia Civil en una concentració unitària a #Sabadell https://t.co/iz5j4XdVIX #Terrassa pic.twitter.com/OL0EKgGaP6 — LaTorre (@torrepalau) September 23, 2019

Centenars de persones surten al carrer en protesta contra l'operació ordenada en protesta per l'operació ordenada per l'Audiència Nacional i executada per a Guàrdia Civil aquest dilluns i que ha acabat amb la detenció de nou persones a qui s'imputen delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius.Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat una cinquantena de concentracions arreu de Catalunya a partir de les set de la tarda i fins a dos quarts de nou de la nit.La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha transmès a través d'un comunicat que l'objectiu de l'operació era neutralitzar un "grup terrorista secessionista" i assenyala els CDR com a responsables de planificar i executar les seves accions.Els comitès han respost amb la convocatòria de mobilitzacions arreu de Catalunya amb el lema "No tenim por". Alguns dels municipis on s'han convocat concentracions són Sabadell, Mollet del Vallès Cerdanyola del Vallès, Vic, Barcelona, Ripoll, Santa Perpètua de Mogoda, Lleida, Tarragona, Girona i Reus.

