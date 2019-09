Foment porta l'ANC a judici pel cercador d'empreses independentistes

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) seurà aquest dimecres al banc dels acusats. Això succeirà al jutjat mercantil 11 de Barcelona, que celebra el judici per la denúncia que va interposar Foment del Treball davant l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco). El motiu s'ha d'anar a buscar en el cercador de consum estratègic d'empreses compromeses amb la independència impulsat per l'ANC, que la patronal espanyola considera que fomenta el "boicot".Durant la vista s'han de resoldre les mesures cautelars sol·licitades per Foment, que considera que l'ANC promou competència deslleial en relació a empreses i productes no independentistes. A més a més, la patronal assegura que el cercador que l'ANC va anunciar el mes de juny passat vulnera les bases de conducta competitiva entre companyies i va contra la "bona fe" empresarial, cosa que "afecta a l'interès públic".L'ANC ja ha convocat una concentració a les portes de la Ciutat de la Justícia a les 9.30 hores, amb la participació de diversos membres del secretariat nacional de l'entitat.Foment va considerar "totalment irracional" i "anacrònica" la crida de l'ANC a les empreses a inscriure's en un registre de companyies "deslligades de les pressions" de l'Estat. El seu president, Josep Sánchez-Llibre, va assegurar, després de conèixer l'anunci, que l'Assemblea promovia "un boicot a les empreses catalanes" per motius "ideològics" i que això anava "en contra dels ciutadans de Catalunya, els consumidors, les empreses, la cohesió social i el creixement econòmic".El cercador de l'ANC facilita que els consumidors pugin trobar una sèrie d'empreses "compromeses" amb l'economia catalana, la construcció de la República i que estiguin "al marge d'ingerències polítiques espanyoles". Així ho va anunciar l'Assemblea quan va informar la segona fase de la campanya "consum estratègic". Un dels objectius de la campanya, va puntualitzar Elisenda Paluzie, era potenciar els "canvis de contractes" en favor d'empreses compromeses.

