Adrià Carrasco crida a «respondre amb contundència» les detencions de membres de CDR

Adrià Carrasco, l'activista del CDR exiliat a Bèlgica, ha fet aquest dilluns una crida a "respondre amb contundència" les detencions de membres de CDR fetes per la Guàrdia Civil.En declaracions a l'ACN, Carrasco ha assenyalat que la resposta ha de ser "rabiosa", "contundent" i "organitzada" i ha fet una crida a no desmobilitzar-se, ja que, segons Carrasco, l'objectiu de les detencions és "atemorir" la societat davant les mobilitzacions previstes per la sentència de l'1-O.Després que el cantant Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, hagi ofert la seva "ajuda" a aquells membres de CDR que considerin que "corren perill" i vulguin marxar a l'estranger, Carrasco s'ha sumat a Valtònyc. "Si algú pren aquesta decisió, casa meva estarà oberta", ha dit. Segons Carrasco, "l'exili és una molt bona opció", malgrat considerar que és una decisió personal que ha de prendre cada persona.

Per Carrasco, amb les noves detencions de membres de CDR s'està "tornant a intentar atemorir i desmobilitzar" la població, tal com ja es va intentar amb la detenció de Tamara Carrasco i l'intent de detenció a ell mateix. "Hem de mostrar que la por no podrà amb nosaltres i que seguirem al carrer com sempre i fins a aconseguir la victòria", ha remarcat.



"És evident que és un muntatge orquestrat per intentar aturar les protestes", ha dit Carrasco, que ha subratllat que "l'Estat utilitza la repressió quan l'interessa" i "malgasta molts recursos en reprimir la dissidència".