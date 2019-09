S'estrena la versió teatral de «Quiet», la novel·la de Màrius Serra dedicada al seu fill

La cita és a partir de demà, 24 de setembre, al Teatre Almeria de Gràcia. S'estrena Qui ets?, la versió escènica de l'obra de l'escriptor Màrius Serra dedicada al seu fill i que es va publicar el 2008 amb el títol Quiet. Com el Llullu, el fill de Màrius Serra nascut amb paràlisi cerebral. L'autor va voler explicar en una novel·la aquesta experiència, que va ser una manera de donar a conèixer la problemàtica dels infants amb discapacitats congènites i com es pot afrontar des de l'entorn familiar.De Quiet a Qui ets? hi ha molt més que un joc de paraules, en els quals Màrius Serra excel·leix. Del fet de la malaltia i la paràlisi de Llullu, es passa, convivint amb un fill amb aquesta problemàtica, a redescobrir moltes coses, a contemplar-ne d'altres que abans potser no s'havien copsat i, com el mateix escriptor ha explicat moltes vegades, a tenir una mirada diferent de la vida. Sovint, el dolor dels propers, que també fem nostre, ens descobreix coses que no coneixíem de nosaltres mateixos.En Llullu ja no hi és. Però el muntatge que ens proposa el Teatre Almeria el reviu i és una bona proposta per tastar sobre l'escenari la que Màrius Serra va definir com "una novel·la sense ficció", colpidora però amb guspires d'humor. Una manera valenta de fer visibles problemàtiques que moltes vegades resten amagades. Sota la direcció de Joan Arqué, és interpretat per Òscar Muñoz, Judit Farrés i Roger Julià.

