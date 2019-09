Els treballadors d'RTVE rebutgen en referèndum Enric Hernández com a cap d'informació

Els treballadors d'RTVE han rebutjat aquest dilluns la figura d'Enric Hernández, exdirector d'El Periódico, com a director d'informació i actualitat a la corporació pública. Així ho ha decidit el Consell d'Informatius a través d'un referèndum intern, on critiquen la designació feta durant el mandat de Rosa María Mateo, presidenta d'RTVE.Hi han participat un total de 645 persones (d'un cens de 3.211), un 20% de la plantilla de la corporació pública, amb un 65% dels vots en contra de la figura d'Hernández, 419 vots. A favor s'han comptat 95 vots, i en blanc, un total de 131. Segons han explicat els representants dels treballadors d'RTVE, aquest és un procediment al qual se sotmet tot nou cap responsable del departament d'informació, un referèndum no vinculant.Aquesta pronunciació se suma a la del Consell d'Informatius de la televisió pública espanyola, que va acollir "amb cautela" el nou càrrec de l'empresa pública que ocuparia Enric Hernández.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor