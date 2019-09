En llibertat dos dels detinguts per la Guàrdia Civil vinculats als CDR

Dues de les persones detingudes aquest dilluns per ordre de l'Audiència Nacional a Sabadell han sortit en llibertat amb càrrecs, després de declarar a la comandància de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, segons ha informat el grup d'advocats Alerta Solidària. Altres, segons fons de la Benemèrita, han estat traslladats a Madrid, on es preveu que prestin declaració davant del jutge.La previsió és que els detinguts estiguin a dependències policials, probablement a la comandància de Tres Cantos de Madrid. Viatjaran directes i, si calgués parar, ho faran en una caserna de la Guàrdia Civil. Un cop arribin a Madrid, se'ls prendrà declaració i es farà l'atestat, segons les mateixes fonts.Tal com han recordat les fonts de la Guàrdia Civil, disposen de 72 hores abans de portar els detinguts davant del jutge, termini que la Benemèrita preveu esgotar. A més, aquest temps es podria ampliar 48 hores més, si així ho determina el jutge, ja que l'acusació és per terrorisme.Pel que fa a les persones que han quedat en llibertat, se les citarà properament per tal que declarin davant del jutge. Els advocats d'Alerta Solidària lamenten que no se'ls hagi deixat visualitzar encara l'atestat policial.La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns nou independentistes acusats de planejar presumptament "accions violentes", segons fonts del Ministeri de l'Interior. Fonts de l'Audiència Nacional han detallat que els detinguts són membres dels CDR i estan sent investigats des de fa més d'un any per terrorisme i rebel·lió. No es descarten més detencions. En l'operació han participat uns 500 agents del cos armat.L'operació l'ha ordenat el jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional. A més de les detencions, agents de la Guàrdia Civil també han fet entrades i escorcolls, des de primera hora del matí d'aquest dilluns, en 10 domicilis de la demarcació de Barcelona. Alguns d'aquests escorcolls s'han dut a terme a Sabadell, Mollet i Cerdanyola del Vallès, al Vallès; i a Sant Vicenç de Torelló, a Osona . També a Osona, als accessos a Vic i Gurb s'han realitzat controls i escorcolls.Hi ha confirmades quatre detencions a Sabadell, una a Sant Vicenç de Torelló (Osona) i dues més al Vallès Oriental, a Mollet i Sant Fost de Campsentelles . Uns 30 efectius de la Guàrdia Civil han tallat l'accès i han enregistrat una casa de pagés entre Sant Peri i Sant Vicença de Torelló, en una operació que els alcaldes de tpotes dues localitats han qualificat de desproporcionatA Sabadell s'han fet també diverses concentracions, una de les quals ha congregat unes 300 persones prop del lloc on s'han dut a terme les detencions a la ciutat.La Guàrdia Civil, en un comunicat, ha dit que en els escorcolls s'ha trobat material informàtic que s'ha d'"estudiar i analitzar", a més d'abundant materia i substàncies, "considerades precursores per a la confecció d'explosius, susceptibles (a l'espera de confirmació pels especialistes) de ser utilitzades en la fabricació d'artefactes".En declaracions a RNE, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha descartat més detencions i més escorcolls de la Guàrdia Civil, i ha dit que els detinguts estan imputats per possibles actes de caràcter violent. El ministre ha afegit que són detencions similars a les del juliol passat a membres de col·lectius independentistes com Arran i SEPC. Tot i això, ha recordat que el cas està sota secret de sumari i que no podia donar massa detalls.

L'operatiu de la Guàrdia Civil, als voltants de la plaça de les Dones del Tèxtil. Foto: Juanma Peláez

🚨 La maquinària de les forces repressores del Regne d'Espanya ens posa al punt de mira.



Per molt que facin escorcolls indiscriminats i detencions arbitràries, NO ATURARAN un poble convençut i combatiu!



📲 Atentes a convocatòries de suport!#ComençaLaRevolta#CDRenXarxa — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) September 23, 2019

L'operatiu de la Guàrdia Civil, als voltants de la plaça de les Dones del Tèxtil Foto: Juanma Peláez

L'helicòpter de la Guàrdia Civil sobre Sabadell, aquest dilluns. Foto: Juanma Peláez

El jutge titular del jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional, que ha ordenat les detencions, és Manuel María García Castellón, que va ser tresorer de l'Associació Profesional de la Magistratura, propera al PP.A través del seu compte de Twitter, els CDR ha qualificat d''arbitràries'' les detencions de nou membres del col·lectiu per part de la Guàrdia Civil i per ordre de l'Audiència Nacional.i d'''indiscriminats'' els escorcolls que s'han dut a terme.Els CDR adverteixen que "no aturaran un poble convençut i combatiu" i han fet una crida a estar ''atents'' per a les convocatòries de suport que puguin sorgir. Per als CDR, "la maquinària de les forces repressores" els ha posat "al punt de mira".​La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, compara l'operatiu policial d'aquest dilluns contra l'independentisme amb el que es va fer el 20 de setembre de 2017. Ciuró s’ha desplaçat des de primera hora al carrer Convent, on al número 110 s’ha dut a terme un escorcoll en un domicili."Aquesta és una pel·lícula que ja hem vist, va passar el 20-S amb l’escorcoll de la conselleria d’Economia, que va ser el pretext per detenir els Jordis, i sembla que estiguin fabricant una altra raó per fer-nos por davant d’una segura sentència", ha expressat en declaracions aPer altra banda, la regidora de la Crida per Sabadell, Anna Lara, considera que l’operatiu policial respon a la voluntat d’evitar mobilitzacions. “La sensació és de molt escepticisme, ja hem vist altres vegades com fan desplegaments com aquest per generar terror, i al final tot queda en res, ja ha passat abans en aquesta ciutat, i ho hem vist també en casos mediàtics”, ha expressat en declaracions aLara ha assenyalat que no es pot aïllar el fet que estem a les portes de conèixer la sentència dels presos polítics: “Ens genera certa voluntat de vincular l’operatiu amb que no hi hagi mobilitzacions posteriors”, ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor