El TSJC notifica personalment a Torra l'obligació de retirar la pancarta de Palau

Un lletrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha notificat personalment el president de la Generalitat, Quim Torra, de l'obligació de retirar la pancarta de solidaritat amb els presos polítics i els exiliats de la façana de Palau. Torra, que ja va assenyalar la setmana passada que no tenia intenció de treure el símbol de suport als represaliats , té fins dijous per complir amb el termini fixat per la justícia.Dijous és, també, el dia en què acaba el debat de política general al Parlament, que en un primer moment s'havia de solapar amb el judici contra el president per, precisament, no haver retirat la pancarta amb el llaç groc en l'anterior precampanya electoral. En aquest cas, però, la decisió del TSJC ve motivada per una denúncia de la plataforma espanyolista Impulso Ciudadano i no té a veure amb la nova campanya electoral del 10-N.

