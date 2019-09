Requisats 200 litres d'alcohol i interposades 150 multes en un «macrobotellon» a Alacant

Agents de la Policia Local d'Alacant ha confiscat 200 litres d'alcohol i ha aixecat 150 actes de sanció per consumir al carrer durant el desmantellament d'un macrobotellón organitzat per xarxes socials per a la matinada d'ahir diumenge. Segons ha informat la Regidoria de Seguretat aquest dilluns, el botellón es va citar en una zona annexa al carrer Arts Gràfiques, prop d'una discoteca.Segons fonts policials els fets van passar de matinada quan es va alertar de la concentració de centenars de joves en els voltants d'una discoteca propera al carrer Arts Gràfiques, per celebrar un macrobotellón.L'organització d'aquest botellón va ser realitzada per les xarxes socials, i immediatament va ser dissolt per un ampli dispositiu de la Policia Local desplegat a la zona, on els agents policials van aixecar un total de 150 actes de sanció per consum d'alcohol a la via pública amb un total de 200 litres d'alcohol decomissat.L'edil de seguretat, José Ramón González, ha destacat: "Durant aquest estiu de juny a setembre s'han interposat 1.384 actes per consum d'alcohol a la via pública, i amb una major presència policial estem aconseguint radicar el botellón als carrers d'Alacant els caps de setmana".Des de Seguretat s'ha incidit que es continuarà amb el dispositiu especial de reforç policial, per controlar de manera fixa i mòbil les zones d'oci i fer front al consum d'alcohol, amb una vigilància dels llocs on es concentren joves en diferents punts de la ciutat. La Policia Local intervé per a confiscar les begudes alcohòliques, i s'aixeca actes de denúncia per consum d'alcohol a la via pública, que comporten una sanció econòmica de 90 euros cadascuna.

