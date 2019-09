Alerta Solidària assegura que als CDR detinguts els jutjaran «per paràmetres polítics i no jurídics»

Xavier Pellicer, membre d'Alerta Solidària, organització encarregada en la defensa de dos dels detinguts en l'operatiu de la Guàrdia Civil, desplegat aquest dilluns en diversos punts del Vallès i Osona , ha assegurat en declaracions aque els detinguts seran jutjats "per paràmetres polítics i no jurídics".Ha reiterat que les detencions s'han fet sota "criteris polítics, en un ambient de precampanya electoral, i, per tant, d'oportunitat del PSOE, d'ordeno y mando" i, ha afegit, "com a prèvia de la sentència" del Tribunal Suprem sobre el judicis del procés. Malgrat l'aplicació del secret de sumari al cas, Pellicer ha afirmat que el material decomissat "el podrien trobar a qualsevol de nosaltres a casa" i ha comentat que els detinguts, la majoria, "són gent coneguda als seus municipis".Pellicer ha explicat que "són persones implicades i que s'han mobilitzat al llarg dels anys, com ho han fet milions de persones" i ha etzibat, "han anat a buscar aquells que s'han significat". Per això, al seu parer, busquen infringir "por" i quan "tinguem accés a la documentació, s'anirà veient". En aquest sentit, no ha descartat que "es vagi desinflant" dels "grans titulars" d'aquest dilluns, i ha posat com exemple l'Operació Pandora Les nou persones, com ha indicat, estan en règim d'incomunicació i el delicte de "terrorisme", és l'acusació per dur-los a l'Audiència Nacional , a Madrid, un jutjat, com ha dit, "és hereu del tribunal franquista".

