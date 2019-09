Què sabem i què no sabem de les detencions d'independentistes

La Guàrdia Civil ha desplegat aquest matí un dispositiu en diversos municipis de Catalunya per detenir membres dels CDR acusats de terrorisme, rebel·lió i sedició. Tot plegat, a poques setmanes de la sentència. Els CDR i la CUP han cridat a la mobilització mentre que les altres formacions independentistes han denunciat el que consideren una onada repressiva a càrrec de l'Estat, així com la voluntat de criminalitzar el moviment. La informació, a hores d'ara, és escassa perquè el cas -que pilota l'Audiència Nacional- es troba sota secret de sumari. Què en sabem i què no en sabem, de l'operatiu policial contra els militants independentistes?El dispositiu de la Guàrdia Civil contra l'independentisme s'ha desplegat aquesta matinada en diverses ciutats del Vallès com Sabadell o Cerdanyola, i també en localitats d'Osona, com ara Vic, Sant Vicenç de Torelló i Gurb. En l'operació han participat uns 500 agents del cos armat. Ara per ara, hi ha nou persones detingudes: quatre a Sabadell, una a Mollet, una a Cerdanyola, una a Santa Perpètua de la Mogoda, una a Sant Pere de Torelló i una altra a Sant Fost. A mitja tarda un dels detinguts ha estat deixat en llibertat, segons ha informat Alerta Solidària. La resta han estat traslladats a Madrid per declarar en els pròxims dies davant l'Audiència Nacional.La Guàrdia Civil considera que els membres dels CDR detinguts han estat preparant "accions violentes". En un comunicat fet públic aquest mateix dilluns, la Fiscalia qualifica els CDR de "grups terroristes secessionistes catalans" i acusa els militants independentistes els delictes de terrorisme, rebel·lió i sedició, i de preparar "actes terroristes" amb l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya.L'operatiu l'ha ordenat el jutjat 6 de l'Audiència Nacional. El titular és Manuel María García Castellón, que va ser tresorer de l'Associació Professional de la Magistratura, una entitat conservadora propera al PP. El cas el porta l'Audiència Nacional perquè és l'encarregada de jutjar delictes de terrorisme.Pocs. El cas es troba sota secret de sumari i la informació surt en comptagotes. Segons la Fiscalia, els escorcolls tenen com a objectiu "requisar proves" que evidenciïn "l'avançat grau de preparació dels projectes terroristes amb finalitats secessionistes". El ministeri fiscal diu que té la "certesa" que les accions estaven previstes per l'aniversari de l'1-O i per donar resposta a la sentència. A part de les detencions, durant els escorcolls s'ha confiscat "abundant documentació i material informàtic" i "materials i substàncies" que es consideren "precursors" per fabricar explosius. Què són aquests precursors? Us ho expliquem aquí.

