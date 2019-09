El Festival de Cinema de Girona projectarà 241 pel·lícules de més de 50 països diferents

La 31a edició del Festival de Cinema de Girona vol convertir la ciutat en l'epicentre del "talent emergent" amb la projecció d'un total de 241 pel·lícules d'una cinquantena de països. En total hi haurà més de 400 projeccions (200 de les quals en sales professionals) i en alguns moments fins a nou sales simultànies, una fita que segons el seu director, Lluís Valentí, difícilment es repeteix a Catalunya.L'edició d'enguany té alguns "focus geogràfics" com són Mèxic, Israel i Iran, països que ha definit com a "emergents" i amb "tradició" i connexions amb Girona. El festival s’estructurarà en nou seccions (Llargmetratges, Documentals, Curtmetratges, Festival dels Infants, Music Films, Web Sèries, Experimental Art, Handicapped i FICGLB -Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic-, a més del British Council, el The Israel Film Council, i un apartat de Miguel Becerra). Les projeccions es podran veure a diversos espais, com els Cinemes Albèniz, la Fundació Valvi, Moby Disk, la Casa de Cultura, l’EspaiCaixa i l’Auditori Josep Irla de l'edifici de la Generalitat a Girona.A més, el CaixaFòrum i l’Auditori Josep Irla acolliran activitats paral·leles. També es faran visites guiades al Museu del Cinema i hi haurà espais de 'networking' a la plaça de la Independència per "donar un valor afegit més a l’intercanvi de talent".El documental 'Andrea Motis, La trompeta silenciosa' del director Ramon Tort inaugurarà el festival. La projecció es farà demà a les vuit del vespre als Cinemes Albèniz i hi assistirà la mateixa protagonista, acompanyada del director del treball, el músic Joan Chamorro, el director i productor Oriol Marcos i el DJ i director Carlos Bayona.El director Ramon Tort ha explicat aquest dilluns que és una "mirada molt íntima cap a una persona que creix professionalment i personalment". El treball, que s'ha elaborat durant tres anys, parteix de la "seducció" que li genera el personatge i de com Motis viu de forma "poc usual" la popularitat.Durant la presentació, el director del festival de cinema també s'ha referit a les dificultats que passa el sector de l'audiovisual. A banda de destacar el que considera la situació "trista" de TV3 perquè actualment es troba "sense finançament" malgrat ser el primer distribuïdor al país, també ha parlat de la crisi de públic de les sales de cinema amb espectadors que aposten més per plataformes digitals. Tot i això, Valentí ha subratllat que el Festival de Cinema de Girona tornarà a "posar a disposició de la ciutadania la catifa vermella" alhora que ha reivindicant el "glamour" de les projeccions al cinema.Les entrades es poden comprar a partir d'aquest dimarts a la tarda al punt d’informació del Festival, situat a la plaça de la Independència de Girona.