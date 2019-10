Marc Márquez, a un pas del Mundial: aquestes són les opcions per ser campió

El pilot de Cervera, Marc Márquez, té a tocar un nou Mundial de MotoGP, el que seria el sisè de la seva carrera en la màxima categoria del motociclisme mundial. El cerverí assegura que "per ser campió a Tailàndia he de quedar davant de Dovizioso.Márquez només necessita dos punts més que l'italià per tornar a coronar-se, per la qual cosa gaudirà del seu primer match-ball en la pròxima carrera, el 6 d'octubre a Buriram (Tailàndia), a falta de cinc grans premis pel final.Márquez lidera el Mundial de MotoGP amb 300 punts i Dovizioso és segon amb 202.1. Guanya la cursa2. Acaba 2n i Dovizioso és 3r o pitjor3. Acaba 3r i Dovizioso és 4t o pitjor4. Acaba 4t i Dovizioso és 5è o pitjor5. Acaba 5è i Dovizioso és 7.º o pitjor6. Acaba 6è i Dovizioso és 8.º o pitjor7. Acaba 7è i Dovizioso és 9.º o pitjor8. Acaba 8è i Dovizioso és 10.º o pitjor9. Acaba 9è i Dovizioso és 11.º o pitjor10. Acaba 10è i Dovizioso és 12.º o pitjor11. Acaba 11è i Dovizioso és 13.º o pitjor12. Acaba 12è i Dovizioso és 14.º o pitjor13. Acaba 13è i Dovizioso és 15.º o pitjor14. Acaba 14è i Dovizioso no puntua.

