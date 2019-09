El Berguedà busca convertir el bolet en reclam turístic durant tot l'any

El Berguedà és una de les comarques boletaires per excel·lència, però quan la temporada comença tard, com és el cas d'aquesta, el sector de l'hostaleria se'n ressent. D'una banda, perquè serveixen menys àpats i, de l'altra, perquè la falta de bolets fa que el preu sigui més alt i, per tant, el marge de benefici és més baix. És el cas del clàssic restaurant Els Roures, a Castellar del Riu. La seva gerent, Remei Escolies, ha explicat a l'ACN que, sobretot, ho noten entre setmana i a l'hora de servir esmorzars, ja que corren molts menys boletaires per la zona. Escolies creu que cal desestacionalitzar el bolet perquè, gràcies a les noves tècniques culinàries, se' pot tenir durant tot l'any al restaurant.



La calor i la falta de pluges durant l'estiu ha fet que, de moment, es trobin pocs bolets al Berguedà. L'inici de la temporada està sent fluix i, tot i que ha plogut en les darreres setmanes, de moment els boletaires s'estan fent esperar. Això suposa una pèrdua de negoci per alguns sectors, com és el cas de la restauració. Ho noten sobretot entre setmana i a l'hora dels esmorzars, ja que els boletaires solen fer bons àpats abans de sortir al bosc.

Malgrat tot, el sector confia que la situació canviï en unes setmanes i saben que un inici dolent no forçosament vol dir una mala temporada. Tot i això, asseguren que cal desestacionalitzar el bolet per tal de convertir-lo en un reclam turístic durant tot l'any.

Segons ha explicat a l'ACN la Remei Escolies, propietària del restaurant Els Roures de Castellar del Riu, hi ha bolets que es poden conservar durant l'any i, per tant, es pot trobar a les cartes dels restaurants fora de temporada.

Des del sector comercial, també són conscients d'aquesta oportunitat i asseguren que la comarca encara no ha sabut treure prou profit del bolet. "Molta gent encara té el concepte del Berguedà com a zona de pas i hi ha pocs boletaires que aprofitin per quedar-se uns dies a la comarca i visitar molts dels seus encants", ha explicat a l'ACN el president de Berga Comercial, Xavier Orcajo.

