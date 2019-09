El Govern xifra en «almenys 10 milions d'euros» l'impacte a Catalunya de la fallida de Thomas Cook

El Govern ha xifrat en "almenys 10 milions d'euros" l'impacte en la indústria turística catalana de la fallida de l'operador turístic britànic Thomas Cook, que mantenia acords amb desenes d'hotels i empreses turístiques en zones com Salou, Vilaseca o Cambrils."L'última liquidació que Thomas Cook va fer a Catalunya és de finals de juliol, tot el mes d'agost i setembre no han estat liquidats", ha alertat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.Les estimacions del Govern són inicials i no es descarta que la xifra final pugui ser superior. D'altra banda, la Generalitat calcula que hi ha 5.000 turistes que havien de volar amb un avió de Thomas Cook des de Reus i Girona. Chacón ha assegurat que s'han de preocupar "relativament" per la relocalització d'aquests viatgers perquè la majoria d'aquests vols ja s'han reprogramat.La titular d'Empresa ha explicat que assistirà a la reunió que el govern espanyol ha convocat aquest dimarts per abordar les conseqüències que el tancament tindrà sobre la indústria turística a l'Estat.

