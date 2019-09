Entitats culturals van alertar a l'agost de més inspeccions de material pirotècnic de la Guàrdia Civil

L'agrupació va enviar un correu a les colles el 7 d'agost

Des de l'inici de l'estiu, la Guàrdia Civil s'ha fixat especialment en el material pirotècnic de les colles de cultura popular d'arreu de Catalunya.ha tingut accés a un correu que l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya va enviar a les seves entitats membres en què alertava d'un repunt d'inspeccions a les entitats amb bestiari de foc entre els mesos de juny i agost.La Guàrdia Civil també ha estat aquest dilluns l'encarregada d'executar l'operació ordenada per l'Audiència Nacional i que ha acabat amb nou detinguts al Vallès i Osona. Entre els immobles escorcollats hi ha un local al carrer Romeu de Sabadell. Fonts de la Comissió de Festes Populars expliquen aque el local és propietat de la família d'un dels detinguts, que participa activament a l'activitat de diverses entitats de la ciutat i que fa servir el magatzem per guardar elements de les colles.Les mateixes fonts apunten que entre el material emmagatzemat al local podria haver-hi articles pirotècnics per fer servir en activitats festives de foc. Precisament, Sabadell va ser una de les ciutats on la Guàrdia Civil va dur a terme almenys una inspecció de material pirotècnic a les colles de cultura popular.Al correu enviat el 7 d'agost per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya a les seves entitats (vegeu imatge superior) hi apareix com a assumpte "sobre les inspeccions d'artificis pirotècnics" i, en el seu redactat, l'agrupació explicava haver atès diverses consultes i es disposava aclarir dubtes sobre les inspeccions.La normativa que regula l'activitat pirotècnica a l'estat espanyol deriva d'una normativa europea aprovada el 2008 i actualitzada el 2015. La regulació té com un dels seus objectius controlar els esdeveniments festius amb pirotècnia i per tant inspeccionar els materials que es faran servir. El cos policial encarregat de fer les inspeccions és la Guàrdia Civil.Fonts de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya consultades perexpliquen que entre finals de juny i el moment d'enviar el correu -el 7 d'agost- van tenir constància d'una "quinzena" d'inspeccions de la Guàrdia Civil que s'havien dut a terme en esdeveniments festius o en locals de les colles.La quantitat d'inspeccions que va sorprendre les colles. Des de l'entrada en vigor de la normativa, han estat escasses i l'agrupació reconeix que ara n'hi havia hagut un repunt. "Els cossos policials s'haurien de dirigir a l'organitzador de l'acte, en molts casos l'Ajuntament, però es coneixen casos en què s'han adreçat a la colla", deia el correu enviat per l'agrupació.L'entitat va voler transmetre tranquil·litat a les colles, assegurant que no hi havia motiu per patir si els seus responsables disposaven de la documentació necessària relacionada amb el material pirotècnic. Bàsicament, certificats del fabricant, de les colles participants, autoritzacions per a la participació de menors i pòlisses d'assegurances. "Donem per fet que totes les parts actuen de bona fe i no és necessari entrar al fons de les motivacions d'aquestes [de les inspeccions], assenyala el correu de l'agrupació.Segons l'agrupació, les informacions transmeses per diverses colles no permeten establir un criteri unificat per a totes les inspeccions realitzades i asseguren que els requeriments s'han limitat a la documentació de les entitats i col·lectius.Al seu correu, l'agrupació insta les colles a tenir una "actitud de col·laboració" i a facilitar la tasca d'inspecció a la Guàrdia Civil. "No és bona idea mostrar actituds hostils o negar-se a una inspecció", expressen.A banda de la quinzena d'inspeccions fetes entre el juny i l'agost, les fonts de l'agrupació consultades expliquen que l'increment de requeriments es va començar a notar fa aproximadament un any. Les mateixes fonts insisteixen a transmetre tranquil·litat a les colles i insten a no extreure "conclusions precipitades".

