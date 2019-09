VÍDEO Ciutadans, sobre les detencions: «Ja sabem què volia dir Torra amb 'apreteu'. Apreteu el detonador?»

🔴 Lorena Roldán, portavoz de Cs, sobre los independentistas detenidos en Cataluña acusados de plantear acciones violentas: "Son comandos separatistas radicales, violentos; lo eran, lo son y lo serán. Esto es lo que está pasando en Cataluña"



📺 https://t.co/UgbaPCbZFc pic.twitter.com/iU8ojiqnGK — 24h (@24h_tve) September 23, 2019

Lorena Roldán afirma que han encontrado GOMA-2

¿ Sus fuentes?@enjakeETB pic.twitter.com/i670UuyftR — Ion Lagardezabal (@Mr_floG) September 23, 2019

La líder de Ciutadans ha Catalunya ha relacionat les detencions aquest matí de militants independentistes amb les paraules del president, Quim Torra, que fa uns mesos va demanar als CDR que "apretessin" el Govern. "Ara ja sabem què volia dir Torra amb l''apreteu'. Apreteu el dispositiu d'explosius?", ha deixat anar la dirigent taronja.Roldán ha dit que els "comandos separatistes" són violents "i sempre ho seran" i ha ressaltat que qui ha dut a terme l'operació ha estat la Guàrdia Civil, i no pas els Mossos. I ha criticat que el dia de la Diada la policia catalana identifiqués dues persones per posar l'himne d'Espanya però "no es faci res contra aquells que tenen goma-2".La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns nou independentistes acusats de planejar presumptament "accions violentes", segons fonts del Ministeri de l'Interior. Fonts de l'Audiència Nacional han detallat que els detinguts són membres dels CDR i estan sent investigats des de fa més d'un any per terrorisme i rebel·lió. No es descarten més detencions. Els detinguts declararan a l'Audiència Nacional els propers dies.L'operació l'ha ordenat el jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional. A més de les detencions, agents de la Guàrdia Civil també han fet fet entrades i escorcolls, des de primera hora del matí d'aquest dilluns, en 10 domicilis de la demarcació de Barcelona. Alguns d'aquests escorcolls s'han dut a terme a Sabadell, Mollet i Cerdanyola del Vallès, al Vallès; i a Gurb, Vic i Sant Vicenç de Torelló, a Osona.

