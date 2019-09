GUIA Concentracions arreu del país contra les detencions de membres dels CDR

La resposta a les detencions de nou membres dels CDR , acusats de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius , no s'ha fet esperar: en diverses localitats catalanes s'han convocat mobilitzacions de protesta, la major part d'elles, aquest dilluns al vespre.Al Vallès, hi ha concentracions convocades a les set del vespre a Sabadell (Plaça del Doctor Robert), Cerdanyola (Francesc Layret) i Mollet (davant de l'Ajuntament), a més de Sant Perpètua de Mogoda (davant de l'Ajuntament, a les vuit). A Sant Fost de Campsentelles s'ha anunciat també una concentració aquest dimarts a les set, davant de l'Ajuntament.A la Catalunya Central, s'han convocat protestes a Vic (Plaça Major) i Manresa (Plaça Sant Domènec), totes dues a dos quarts de vuit del vespre.A Girona hi ha prevista una mobilització a la Plaça del Vi, un cop acabi l'acte Girona Vota. A Tortosa, hi ha una concentració anunciada per a tres quarts de nou del vespre, a la plaça Alfons XII.Ja aquest dilluns al matí, poc després de les detencions, s'han concentrat unes 300 persones a Sabadell , a la plaça Dones del Tèxtil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor