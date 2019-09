Torra acusa l'Estat de «construir un relat de violència» abans de les sentències

La repressió continua sent l’única resposta de l’estat espanyol. Estan intentant tornar a construir un relat de violència abans de les sentències. No ho aconseguiran. El moviment independentista és i serà sempre pacífic.

Sabem com van actuar en el cas de la Tamara, i com ho han fet en d'altres casos. Primer detenen i després busquen proves que no aguanten cap de les greus acusacions. Tot al servei d'un relat, que és en el que s'ha convertit la democràcia espanyola. #LlibertatIndependentistes https://t.co/uf3Ruu9MTX