Alejandro Fernández esborra un tuit en què donava per fet que els CDR detinguts tenien «bombes»

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha esborrat un missatge al seu compte de Twitter en què donava per fet que els membres dels CDR detinguts tenien "bombes". "Tenien preparades bombes. Quan vaig advertir de la batasunització del moviment separatista a través dels CDR, em van dir de tot. O es talla això d'arrel o tindrem un greu problema. Repeteixo: tenien bombes", deia el líder dels populars a Catalunya en aquesta xarxa social.La nota de Guàrdia Civil, en canvi, informa de la detenció de nou membres dels CDR que "podrien estar preparats per fer accions violentes" i explica que s'ha localitzat material i substàncies "susceptibles" de ser utilitzades per fabricar artefactes "a l'espera de la confirmació dels especialistes".Després d'esborrar el tuit, Fernández n'ha fet un altre dient que s'ha d'esperar que les investigacions avancin tot i que la notícia sobre l'operació policial és "concloent". "Però si els mitjans de comunicació de tot l'àmbit es refereixen a això de manera tan explícita, ens temem el pitjor", afegeix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor